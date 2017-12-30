Fenerbahçe kadın basketbol takımı deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.

3'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6'ncı mağlubiyetini aldı.

DHA