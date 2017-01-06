Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirdi. Kafile ardından Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yapacakları otele hareket etti.
Kafilede, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun olmaması dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a döneceği bildirildi.
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