Fenerbahçe kafilesi İsviçre'de
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışmaları için İsviçre'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Cenevre'ye gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık karşıladı.
Basın mensupları ve taraftarların yer almadığı karşılamanın ardından, Fenerbahçe kafilesi kara yoluyla Lozan'da konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli futbolcular, İsviçre'deki kamp kapsamında ilk antrenmanını yarın sabah yapacak.
Fenerbahçe İsviçre'de 14 Temmuz'da hazırlık maçında aynı ülkenin takımı Lozan'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la karşılaşacak.
İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.
(AA)
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