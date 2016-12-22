Fenerbahçe kafilesi Ýzmir'e geldi
Ziraat Türkiye Kupasý C Grubu'nda bu akþam Menemen Belediyespor'la karþýlaþacak Fenerbahçe, Ýzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimaný'nda az sayýda taraftarýnýn karþýladýðý sarý-lacivertli kafile, maç saatine kadar konaklayacaðý otele geçti.
Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarýyla terör olaylarýný protesto etti.
Öte yandan Altýnordu altyapý oyuncularý, sarý-lacivertli futbolcu Salih Uçan'la havalimanýnda bir araya geldi. Altýnordu Kulübü Baþkaný Seyit Mehmet Özkan'ýn da Fenerbahçe kafilesine incir hediye ettiði bildirildi.
Fenerbahçe'nin maç kadrosunda þu futbolcular yer alýyor:
Fabiano Ribeiro, Ertuðrul Taþkýran, Anýl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Ýsmail Köybaþý, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaþ Polat, Yiðithan Güveli, Abdurrahman Canlý, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Þehit.
Ýzmir Atatürk Stadý'nda saat 20.30'da baþlayacak Menemen Belediyespor-Fenerbahçe karþýlaþmasýný Arda Kardeþler yönetecek.
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