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Fenerbahçe kafilesi Ýzmir'e geldi

Ziraat Türkiye Kupasý C Grubu'nda bu akþam Menemen Belediyespor'la karþýlaþacak Fenerbahçe, Ýzmir'e geldi.

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Adnan Menderes Havalimaný'nda az sayýda taraftarýnýn karþýladýðý  sarý-lacivertli kafile, maç saatine kadar konaklayacaðý otele geçti.
 
Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarýyla terör olaylarýný protesto  etti.
 
Öte yandan Altýnordu altyapý oyuncularý, sarý-lacivertli futbolcu  Salih Uçan'la havalimanýnda bir araya geldi. Altýnordu Kulübü Baþkaný Seyit  Mehmet Özkan'ýn da Fenerbahçe kafilesine incir hediye ettiði bildirildi.
 
Fenerbahçe'nin maç kadrosunda þu futbolcular yer alýyor:
 
Fabiano Ribeiro, Ertuðrul Taþkýran, Anýl Demir, Roman Neustaedter,  Martin Skrtel, Ýsmail Köybaþý, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav  Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaþ Polat, Yiðithan Güveli,  Abdurrahman Canlý, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Þehit.
 
Ýzmir Atatürk Stadý'nda saat 20.30'da baþlayacak Menemen  Belediyespor-Fenerbahçe karþýlaþmasýný Arda Kardeþler yönetecek.

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