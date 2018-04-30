Fenerbahçe kalan haftalarda ilk 4 sıradaki takımların maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynamasını istiyor
Fenerbahçe TFF’den, kalan haftalarda şampiyonluk yarışındaki 4 ekibin maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.
Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.
Kamuoyunun dikkatine sunarız.
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