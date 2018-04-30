Fenerbahçe kalan haftalarda ilk 4 sıradaki takımların maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynamasını istiyor Fenerbahçe TFF’den, kalan haftalarda şampiyonluk yarışındaki 4 ekibin maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.