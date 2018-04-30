Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe kalan haftalarda ilk 4 sıradaki takımların maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynamasını istiyor

Fenerbahçe TFF’den, kalan haftalarda şampiyonluk yarışındaki 4 ekibin maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

SON DAKİKA

Emeklilere çifte bayram ikramiye müjdesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA