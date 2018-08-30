Fenerbahçe Kameni'yi Fransa'ya gönderiyor

Fenerbahçe'de, transferin bitimine saatler kala hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertliler transferde son dakikaya kadar kadar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerde olacak. Volkan Demirel'in son maçlarda yediği hatalı goller nedeniyle gündeme gelen kaleci transferi Harun Tekin için Bursaspor ile anlaşılmasıyla mutlu sona ulaştı.

Harun Tekin'in transferiyle Fenerbahçe'de kaleci sayısı, Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Berke Özer'le birlikte 4'e ulaştı. Fenerbahçe'nin Harun'un transferinin ardından 34 yaşındaki Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayıracak. Sarı lacivertlilerin geçen sezonun başında Malaga'dan transfer ettiği tecrübeli eldivene Fransa'dan ve İspanya'dan talipler var. Sportif direktör Damien Comolli'de Kameni'yi göndermek için büyük çaba harcarken, Kamerunlu file bekçisine transferinde her türlü kolaylığı gösterme sözü verdi.

Fransa'dan Auxerre ve İspanya'dan eski takımı Malaga'nın Kameni'ye talip olduğu, F.Bahçe'nin de tecrübeli kaleciyi gönderebilmek için 2 sezon boyunca yıllık ücretinin bir bölümünü ödemeye bile razı olduğu öne sürüldü. Transfer sona ermeden Carlos Kameni'nin sarı lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Yeni transfer Berke Özer'in ise düzenli forma giyebilmesi için kiralanması gündemde. Genç eldiven için 5 kulüple görüşmeler sürüyor.