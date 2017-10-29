Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman öncesi oyuncular sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.