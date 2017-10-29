Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman öncesi oyuncular sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
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