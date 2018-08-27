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Fenerbahçe, Kayserispor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.
 
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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