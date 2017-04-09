Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, 44. dakikada Miguel Lopes'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Akhisar, 50. dakikada Ricardo Vaz Te'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe, Josef de Souza'nın golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Jeremain Lens, 90 + 3. dakikada skoru belirledi.

Akhisar maçına 6 ceza sınırında oyuncuyla giren Fenerbahçe'de tüm bu oyuncular sarı kart görmeyerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmedi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın üstüne çıkıp 3'üncü sırayı aldı. Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Akhisar Belediyespor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

DICK ADVOCAAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda Manisa temsilcisini ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, sakatlığı düzelen kaleci Volkan Demirel'e kupadan sonra ligde de formayı verdi. Hollandalı teknik adam, Volkan dışında geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen takımında değişikliğe gitmedi.

Öte yandan Advocaat, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor karşısında dinlendirdiği isimleri de tekrar 11'e aldı. Kupada oynamayan Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım ile Robin van Persie, bir maç sonra forma giydi. Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Van der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahayı Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'tan kuran Hollandalı teknik adam, kanatlarda ise Jeremain Lens ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie forma giydi. Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Roman Neustaedter şans bekledi.

VOLKAN DEMİREL FORMAYI LİGDE KAPTI

Sakatlığını atlatarak hafta içi kupada Kayserispor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, ligde de formayı kaptı.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında iyi bir performans ortaya koyan Brezilyalı file bekçisi Fabiano, formayı Volkan'a devretti.

Volkan Demirel, Süper Lig'de 5 maç sonra forma giydi. Son olarak ligin 21. haftasında 19 Şubat'ta Kasımpaşa maçında oynayan Volkan, ligde 48 gün sonra ilk 11'de oynadı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK FERNANDAO

Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao oldu.

Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

OKAN BURUK CEZALI

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kadıköy'de takımının başında yer alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir karşısında hakem tarafından tribüne gönderilen Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmıştı. Okan Buruk, cezasının ilkini Fenerbahçe karşısında çekti.

Öte yandan Akhisar Belediyespor, geçen hafta ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçtaki 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıktı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER YİNE BOŞ KALDI

Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı. Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

Öte yandan, iki takım futbolcuları, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutlamak için seremoniye "172 yıldır şevkle, cesaretle! Türk polisi her yerde." yazılı pankartla çıktı. Seremoni sırasına futbolcuların yanında polis üniforması giyen çocuklar da yer aldı.

MAÇIN BAŞINDA 2 NET FIRSAT KAÇTI

Mücadele oldukça temposuz başladı. Fenerbahçe'nin topun sahibi olduğu ancak Akhisar savunmasını geçmekte zorlandı. Akhisar ise kendi yarı alanında kalabalık kalıp, Özer, Olcan ve Vaz Te gibi isimlerle hızlı hücumlar aradı.

Bu şekilde gelişen bir Akhisar kontra atağı sonucunda duran top kazandılı. Olcan Adın'ın sol kanttan kullandığı serbest vuruşta Custodio müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak Volkan Demirel tam ortaya gelen topu rahatlıkla kontrol etmeyi başardı.

Bu pozisyondan sonra gelişen Fenerbahçe atağında, Josef de Souza harika hareketlerle ceza sahasına girdi. Zarif hareketlerle birlikte penaltı noktası civarına gelen Josef'in şutu, Mustafa Yumlu'ya takıldı ve kornere gitti.

TEMPO ÇOK DÜŞTÜ, İKİ TAKIM DA OYUN KURAMADI

Bu iki pozisyonun ardından maçta tempo çok düştü. Orta sahada yapılan arka arkaya top kayıpları, iki takımın da oyun kurmakta güçlük çekmesi nedeniyle seyir zevki düşük bir futbol ortaya çıktı. Fenerbahçe, ileride çoğalamayıp Akhisar savunmasına hata yaptıramadı. Akhisar ise kalabalık kalan Fenerbahçe savunmasına karşı kontraatak yapamadı.

FENERBAHÇE, DURAN TOPLA GOLÜ BULDU!

Oyunda duran toplar dışında herhangi bir pozisyon olmazken Robin van Persie, Fenerbahçe adına 30. dakikada Lens'in ortasında gol fırsatını değerlendiremedi.

İlk devre sona ererken, Fenerbahçe duran toptan golü bulmayı başardı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Jeremain Lens kullandı. Lens'in ortasını ön direkte uzaklaştırmak isteyen Miguel Lopes, topu kafayla kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe 44. dakikada 1-0 öne geçti.

Devre, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

CIKALLESHI, AKHİSAR'A HAYAT VERDİ!

Akhisar, ikinci yarıya Kadir Keleş'in yerine Sokol Cikalleshi ile başladı.

İkinci yarıya da daha hızlı başlayan Akhisar, gol bulma adına tempo yapmaya ve Fenerbahçe kalesine daha çok adamla gelmeye başladı. 47'de Cikalleshi ile tehlikeli gelen Akhisar, 51'de golü buldu.

Simon Kjaer'in pas hatası sonrası sol çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Sokol Cikalleshi, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Volkan Demirel'den sıyrılmak istedi ancak Volkan Demirel, Cikalleshi'yi formasından çekip yere düşürdü ve hakem Halil Umut Meler, Akhisar Bld.Spor lehine penaltı kararı verdi. Volkan Demirel, bu pozisyonda sarı kart gördü.

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ricardo Vaz Te, topu Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

VAN PERSIE VURDU, JOSEF ATTI!

Fenerbahçe, 1-1'den sonra öne geçmek için Akhisar kalesine doğru daha çok adamla gelmeye çalıştı. Akhisar da devre başındaki tempoyu düşürmeyip topu önde tutmaya çalıştı.

Fenerbahçe'nin çok adamla geldiği pozisyonda gol de geldi.

Robin Van Persie'nin ceza sahasının hemen dışından çektiği şut altıpasın dışında bulunan Josef De Souza'nın ayaklarında kaldı. Josef De Souza'nın gelişine yerden çektiği şut Akhisar Belediyespor ağları ile buluştu ve Fenerbahçe 60. dakikada 2-1 öne geçti.

Josef'in golünden sonra Akhisar Belediyespor, oyun disiplininden düştü. Fakat, mücadelesini düşürmeyen Akhisar, Fenerbahçe'ye oyun kurdurmadı. Atak yapmayan isteyen Akhisar'da Özer Hurmacı, 68. dakikada kenara gelirken yerine Muğdat Çelik girdi.

VOLKAN'IN BAKIŞLARI ARASINDA DİREĞİ YALADI!

Akhisar'ın daha cesur hücum ettiği son bölümde gole en yaklaştıkları an 78. dakika oldu.

Dışarı çıkan topa son anda müdahale ederek oyun alanı içinde tutan Muğdat Çelik, yerden pasını altıpasın hemen dışında sol çaprazda bulunan Soner Aydoğdu'ya verdi. Soner Aydoğdu'nun gelişine çektiği şut, Volkan Demirel'in bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

Akhisar, maçın son 10 dakikasında tüm riskleri alarak Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. Fenerbahçe ise oyunu kalesinde kabul edip kontra atak fırsatları aradı. Fenerbahçe'nin bu çabaları 90+3. dakikada Jeremain Lens'in tek başına sürüklediği hücumda attığı golle sonuçlandı ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı.

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat mücadeleyi oyuncu değiştirmeden tamamladı.