Fenerbahçe Kevin N'Koudou ve Moussa Sissoko'yu renklerine bağlıyor

Jack Wilshere’in West Ham’la anlaşmasının ardından Fenerbahçe'de B planı devreye girdi. Gündeme gelen isim Trabzonspor'un da geçen sezon transferi için büyük uğraş verdiği Tottenham'lı Moussa Sissoko oldu. 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe, Tottenham'a kiralama teklifi yaptı.

Teknik direktör Philiph Cocu'nun "4-3-3 sistemime çok uygun" dediği 23 yaşındaki Georges- Kevin N'Koudou da transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe, Tottenham'ın diğer Fransız futbolcusunu da kiralamayı hedefliyor.

(Sabah)