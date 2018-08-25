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Fenerbahçe, Kevin Trapp'ı gündemine aldı

Transferde aldıkları kadar sattıklarıyla da dikkat çeken Fenerbahçe'de bir türlü beklenene veremeyen Kameni satılıyor.

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Transferde aldıkları kadar sattıklarıyla da dikkat çeken Fenerbahçe'de bir türlü beklenene veremeyen Kameni satılıyor. Berke'nin de genç olması nedeniyle Volkan'ın alternatifini arayan sarı lacivertliler, rotayı Kevin Trapp ve Kiko Casilla'ya çevirdi

Fransa'nın Auxerre takımıyla görüşen Kameni'nin bu ekiple anlaşması halinde transferin hemen gerçekleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yılda 2 milyon euro kazanan ve kontratı 2020'de bitecek olan Kameni'yi elden çıkartarak 4 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Henüz çok genç olan Berke'ye kaleyi teslim etmeyi düşünmeyen Cocu'nun Volkan'a alternatif istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak çözmek istediği bu mevki için adaylar ise Gianluigi Buffon'un gelmesiyle PSG'de 3. kaleci olan Kevin Trapp ve Courtois'nın transferleri nedeniyle Real Madrid'de 3. lüğe gerileyen Kiko Casilla.

(Türkiye)

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