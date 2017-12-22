Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli oyuncular, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top ve pas çalışması yaptı.
İkinci bölüme de pas çalışmasıyla başlayan oyuncular, bir süre çift kale maç oynadıktan sonra taktiksel ve bireysel uygulamalar yaptı.
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