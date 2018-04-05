Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in hayatını kaybeden eşi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Benta Şen için Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ali Şen, oğulları Metin ve Adnan Şen taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine; sanat, spor ve siyaset camiasından da çok sayıda isim katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivaspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı Ali Koç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra çok sayıda isim cenazeye gelerek aileye taziyelerini iletti.

Ali Şen’in kaybı için çok üzgün olduğunu belirten Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, "Ali Şen, Fenerbahçe için çok önemli bir başkan. Kaybı için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Söylenecek çok fazla bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.

Benta Şen’in kaybından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen eski Başbakan Mesut Yılmaz da, "Ali Şen bizim yakın dostumuzdur. Aynı zamanda Türkiye’de spor camiasının çok yakından tanıdığı vefalı bir insandır. İyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum. Ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Benta Şen, Levent Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. (İHA)