Fenerbahçe Kulübü'nden derbi öncesi taraftarlarına çağrı

Süper Lig'in 9. haftasıGalatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Bu maç öncesinde sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden taraftarlarına deplasman biletleri ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin derbi açıklaması:

Profesyonel Futbol Takımımız, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. Hafta maçında 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 19:30’da Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacaktır.

Karşılaşmada misafir takım taraftarlarına ayrılan biletlerin, İl Güvenlik Kurulu kararlarınca kulübümüz tarafından dağıtılma zorunluluğu olup, dağıtım işlemi taraftarlarımızın kulübümüze yaptıkları yazılı başvuru sırasına göre kongre üyeleri öncelikli olmak kaydıyla gerçekleştirilmekte ve taraftarlarımıza ayrılan tüm biletler, yoğun ilgi nedeniyle tükendiğinden bugünden itibaren başvuru kabul edilmemektedir. Bilet için müracaat eden taraftarlarımıza, müracaat sırasına göre kulübümüz tarafından geri dönüş sağlanacaktır.

Ayrıca taraftarlarımızın Türk Telekom Stadyumu'na gidiş prosedürüyle ilgili bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır.

Konuyla ilgili taraftarlarımızın göstermiş oldukları yoğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz.