Fenerbahçe kulübünün atletlerinden Nicholas Bett, trafik kazasında hayatını kaybetti

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett’in, Kenya'nın Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett’in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz.