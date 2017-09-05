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Fenerbahçe, Lazar Markovic'i bir kez daha kiralamak istiyor

Fenerbahçe transferin bitimine günler kala sağ kanat arayışlarını sürdürüyor. Transfer için son iddia Sırbistan'dan geldi.

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İngilizlerin ardından Sırp basını Fenerbahçe'nin Lazar Markovic'i bir kez daha kiralamak için Liverpool ile temasta olduğunu yazdı.
 
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için cumaya kadar vakti olduğu belirtilen haberde, yeniden üst düzey futbola dönebilmek için F.Bahçe'nin Markovic'in son şansı olduğu belirtildi.
 
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda Markovic'e yer vermemesi oyuncunun takımdan gönderileceğine işaret olarak yorumlandı.
 
23 yaşındaki Sırp futbolcu 2015-2016 sezonunda da F.Bahçe forması giymişti.
 
Sabah

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