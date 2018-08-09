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Fenerbahçe, Leicester City'nin forveti Islam Slimani'yi kiralamak üzere

Fenerbahçe aradığı golcüyü Leicester City'de buldu

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Sky Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Leicester'ın 2016 yazında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Slimani, geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden takıma geri dönmüştü.
 
Yıldız golcünün ismi Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 

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