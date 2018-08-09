Fenerbahçe, Leicester City'nin forveti Islam Slimani'yi kiralamak üzere
Fenerbahçe aradığı golcüyü Leicester City'de buldu
Sky Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.
Leicester'ın 2016 yazında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Slimani, geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden takıma geri dönmüştü.
Yıldız golcünün ismi Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.