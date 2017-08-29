Fenerbahçe Loic Remy'yi gündemine aldı

Vardar bozgunu sonrası yeni bir transfer operasyonu başlatan Kanarya, defans, orta saha ve kanatların yanı sıra forvetine de takviye yapacak. İtalyanlar Napoli'nin Kolombiyalı golcüsü Duvan Zapata ismini ortaya atmıştı. İspanyol medyası, sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin Fransız yıldızı Loic Remy'yi gündeme aldığını iddia etti. Radio Marca; Newcastle, Swansea City, Cagliari ve Deportivo La Coruna ile beraber Fenerbahçe'nin de Remy için teklifte bulunduğunu duyurdu. Fransız basını ise oyuncunun Las Palmas'a transfer olacağını yazıyor.

SÖNÜK BİR SEZON GEÇİRDİ

31 kez Fransa Milli Takımı forması giyip 7 gol atan 30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Crystal Palace'ta 8 maçta hiç gol atamayıp başarısız bir sezon geçirmişti.

(Fotomaç)