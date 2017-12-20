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Fenerbahçe, Luke Shaw ve Jack Wilshere'ı bitiriyor

Şampiyonluk yarışında favori konumuna gelen ve 2. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken start verdi. Aykut Kocaman'ın isteği üzerine transferde rotayı İngiltere'ye çeviren Fenerbahçeli kurmaylar, aranan ismleri İngiliz devlerinde buldu. Genel menajer Hasan Çetinkaya, transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.

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Türkiye'ye gelmek istemeyen Luke Shaw ile bir kez daha görüşen yönetim, yaptığı teklif karşısında ManU'lu sol beki ikna etti. Son kararını Ocak ayı başında bildirecek olan Luke Shaw, Premier Lig'den teklif alamazsa; Fenerbahçe'ye gelecek.

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Shaw, sezon sonunda Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelebilir. Yaşadığı sakatlıklar sonrası ManU'daki yerini kaybeden Luke Shaw, kulüpten ayrılmak istiyor. 

Hem sol bek hem de orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, Manchester United forması giyen Luke Shaw ve Arsenal'de forma giyen Jack Wilshere'ı transfer etmek için girişimlere başladı. 

ORTA SAHAYA WILSHERE! 

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotayı bu transfer için de İngiltere'ye çevirdi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski günlerine dönmek isteyen Wilshere, gelecek teklifleri bekliyor.

Premier Lig'de kalmak isteyen yıldız isim, Fenerbahçeli yetkililer ile görüşüp bu isteğini söylese de kapıları tam anlamıyla kapatmadı. Fenerbahçe'nin teklifi karşısında fikri değişen Wilshere, Ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya sıcak bakıyor. 

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise bonservisiyle satın alacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. 

İki isimle de temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, hem Shaw hem de Wilshere'dan olumlu yanıt aldı ve oyuncuların kulüpleriyle görüşmeye başladı. 

Sabah

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