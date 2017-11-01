Fenerbahçe maç başına 2 gol atsa da hücum yollarında ciddi sıkıntılar yaşıyor

Sarı-Lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 kez gol sevinci yaşadı. Maç başına 2 gol ortalaması yakalansa da Fenerbahçe birçok maçta hücum yollarında ciddi sıkıntılar yaşadı.

Akhisar maçında 5 şut denemesinde sadece 1 kez isabet sağlayan Sarı- Lacivertliler, Galatasaray karşısında ise 4 kez kaleyi yoklayabildi ve hiçbirinde çerçeveyi bulamadı.

Fenerbahçe, kaydettiği 20 golün 11’ini akan oyunda buldu. 9 gol ise duran topların ardından geldi. Bu istatistik, Sarı- Lacivertliler’in organize atak yapıp rakip kalede tehlike yaratmakta ne kadar zorlandığının en önemli göstergesi.

Konyaspor gibi...

Aykut Kocaman, 2015-16 sezonunda Konyaspor’a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatmıştı. Yeşil-Beyazlılar ligi 3. sırada tamamlarken, ilk kez Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanmıştı. O sezonda Konyaspor’un kaydettiği 44 golün 17’si duran toplarla gelmişti. Aynı sezonda Fenerbahçe’de ise bu rakam 60’ta 15’ti...

Derbi sonrası takılmaya devam

Aykut Kocaman’lı Fenerbahçe, yenilmediği derbilerden sonra çıktığı maçlarda kazanmakta zorlanıyordu. Son olarak bu sezon Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Kanarya hemen ardından Akhisar karşısında 1-0 mağlup olmuştu.

Kocaman’ın bu sıkıntısı 0-0’lık Galatasaray derbisi sonrası da devam etti ve takımı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Böylece 52 yaşındaki teknik adam yönetiminde kaybedilmeyen 11 derbinin ardından 7. kez kayıp yaşandı.

10 lig maçında 15 gol yendi

Fenerbahçe’nin kötü olduğu bir diğer istatistik ise kalesinde gördüğü gol sayısı. Sarı-Lacivertliler 10 haftada 15 gol yedi. Maç başına 1.5 gol yeme ortalaması yakalandı. Lider Galatasaray’ın fileleri toplamda sadece 8 kez sarsıldı.

Sarı-Lacivertliler için bu rakam, 16 gollü Aragones’li 2008-09 sezonundan sonraki en kötü dönem oldu. Ancak o sezonda Fenerbahçe 22 kez fileleri sarsmıştı. Bu sezon ise atılan gol sayısı 20’de kaldı.

En kötü başlangıçlar Aykut Kocaman’la

Sarı-Lacivertliler, geride kalan son 10 sezonun 3’ünde ilk 10 haftayı 16 puanla tamamladı. Bu performans Fenerbahçe için en kötü başlangıç oldu. İlginç olan ise en kötü 3 başlangıcın 2’sinde teknik direktörlük koltuğunda Aykut Kocaman’ın oturmasıydı.

Fenerbahçe, Kocaman’lı 2012-13 sezonunda da bu sezonki performansın aynısını sergileyerek 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almış; ligi lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 2. tamamlamıştı. Kanarya, Aragones’li 2008-09’da 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan kazanmış; sezonu Beşiktaş’ın 10 puan gerisinde 4. bitirmişti.

Topla oynamak güzel ama...

Kocaman, oyun felsefesinde topa sahip olmanın önemine vurgu yapıyor. Son yıllarda Avrupa’yı domine eden takımlar için de bu istatistik oyun planlarında kritik bir yere sahip. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile birlikte ligde bu alanın en iyisi.

Sarı- Lacivertliler maç başına %59’luk bir ortalama yakalamış durumda. Ancak Fenerbahçe’nin sorunu, topla oynamayı seven diğer takımlara oranla bu üstünlüğünü hücumda üretkenliğe çevirememesi. Avrupa’nın 5 büyük liginde topla oynama alanında lider olan takımların rakamları ise son derece çarpıcı.

Fanatik