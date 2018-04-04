Fenerbahçe maçına hazırlanan Osmanlıspor pas çalıştı
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana "core" çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, ısınma koşusunun ardından topla koordinasyona geçti.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımla çalışmalara başlarken, tedavisine devam edilen Özer Hurmacı antrenmanda yer almadı. Raheem Lawal ise antrenmanın ana bölümünde takımdan ayrı çalıştı.
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