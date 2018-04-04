Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe maçına hazırlanan Osmanlıspor pas çalıştı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana "core" çalışmasıyla başlayan başkent ekibi, ısınma koşusunun ardından topla koordinasyona geçti.     

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.     

İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımla çalışmalara başlarken, tedavisine devam edilen Özer Hurmacı antrenmanda yer almadı. Raheem Lawal ise antrenmanın ana bölümünde takımdan ayrı çalıştı.     

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

Böyle soyadı görülmedi

Böyle soyadı görülmedi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA