Fenerbahçe Malatyaspor özet goller önemli anlar (FB Y.Malatyaspor maç özeti)
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor özet dakikaları büyük heyecana sahne oldu ve Fenerbahçe fırtına gibi esti. Fenerbahçe Malatyaspor özet goller ve önemli anlar haberimizde bulunuyor. FB Y.Malatyaspor maç özetinde tam 4 gol sesi çıktı. İlk yarım saatte Kadıköy’de Fenerbahçe’nin baskılı oyunu sonuç verdi ve ev sahibi ekip bulduğu 3 golle sonuca gitti.
Fenerbahçe Malatyaspor özet dakikalarında tam 4 gol sesi çıktı. FB Y.Malatyaspor maç özeti golleri ve önemli anları sayfamızdan izlenebiliyor. FB Y.Malatyaspor maç özetinde tam 4 gol sesi çıktı. İlk yarım saatte Kadıköy’de Fenerbahçe’nin baskılı oyunu sonuç verdi ve ev sahibi ekip bulduğu 3 golle sonuca gitti.İlk yarı sona erdi! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyor.
3.dakikada orta sahada buluştuğu topla içeriye doğru kat eden Soldado, ceza alanına girmeden Giuliano'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun yerden şutunda Ertaç topu zorlanmadan kontrol etti.
4.dakikada sağ taç çizgisi önünde topu alan Dirar, rakibinden sıyrılıp nefis bir orta kesti. Arka direkte gerilerden gelen Ozan Tufan aynı güzellikte bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0
6’da santra sonrası Yeni Malatyaspor orta alanda topu kaptırdı. Valbuena ara pasıyla Giuliano'yu savunma arkasına kaçırdı. Brezilyalı yıldız karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 2-0
12’de Josef'ten aldığı pasla içeriye sokulan Giuliano, ceza alanı ön çizgisinden uygun durumda sert vurdu; top üstten auta gitti.
16.dakikada sağ kanattan hızla ceza alanına giren Giuliano, sağındaki Dirar'ı gördü. Onun dar açıdan sert şutunda kaleciden dönen top tekrar içeri çevrildi, bu kez Ozan'ın vuruşunda Yalçın topun kaleye gitmesini engelledi.
20’de Yeni Malatyaspor atağında ceza alanına doğru doldurulan topu savunma arkaya kaçırdı, Boutaib'in kale alanı içinde boş durumda gelişine vuruşunu Kameni çıkardı.
28.dakikada Dirar'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Hasan Ali, ortasında savunmadan dönen topu çaprazdan sağ ayağıyla tamamladı ve sert şutunda top, kalecinin bacaklarının arasından ağlara gitti: 3-0
31’de serbest vuruşta Aytaç'ın sert şutu üst direkten döndü. Devamında oluşan inanılmaz karambolde Yeni Malatyasporlu oyuncuların üst üste şutlarında top önce çizgideki savunmadan, ardından da tekrar direkten döndü.
34.dakikada bu kez Fenerbahçe atağında Valbuena ceza alanı dışından sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.
41.dakikada Yeni Malatyaspor'da Dia sol kanattan ortaladı, penaltı noktası üzerindeki Adem Büyük gelişine müthiş bir vole vurdu. Top yandan auta çıktı.
İlk yarı sona erdi! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyor.
FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)
49.dakikada sol kanattan Cissokho'nun ortasında Kameni'nin istediği gibi uzaklaştıramadığı top arka taraftaki Dia'nın önüne düştü. Senegalli futbolcunun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.
57.dakikada Dirar'ın sağ kanattan taşıyıp ortaladığı topu Soldado geriye doğru çıkardı, Valbuena'nın gelişine sert şutnda top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.
62’de Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Soldado uzak mesafeden sert vurdu, kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.
68.dakikada sol kanattan ceza alanına giren Adem Büyük, müthiş hareketlerle rakiplerini birer birer ekarte edip pasını çıkardı, kale önündeki Batuhan tek dokunuşla golü attı: 3-1
85.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun pasıyla ceza alanı içinde topu alan Fernandao, kaleciyi de çalımlayıp çaprazdan boş kaleye vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
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