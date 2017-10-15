Fenerbahçe Malatyaspor özet goller önemli anlar (FB Y.Malatyaspor maç özeti) Fenerbahçe Yeni Malatyaspor özet dakikaları büyük heyecana sahne oldu ve Fenerbahçe fırtına gibi esti. Fenerbahçe Malatyaspor özet goller ve önemli anlar haberimizde bulunuyor. FB Y.Malatyaspor maç özetinde tam 4 gol sesi çıktı. İlk yarım saatte Kadıköy’de Fenerbahçe’nin baskılı oyunu sonuç verdi ve ev sahibi ekip bulduğu 3 golle sonuca gitti.