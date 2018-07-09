Fenerbahçe Mario Mandzukic ile görüşüyor

Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini bir dünya yıldızı ile suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Avrupa'da mekik dokuyan Sportif Direktör Damien Comolli, Juventus'un yeniden yapılanması sürecinde takımdan ayrılması beklenen Hırvat golcü Mandzukic'i kiralamak için İtalyanlarla masada.

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu alarak transfer piyasasını sarsmaya hazırlanan Juve, Mandzukic'i elden çıkaracak. Juventus, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ikna edilirse, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle pazarlıklar başlayacak Teknik Direktör Phillip Cocu'nun çok istediği Hırvat futbolcu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, en büyük bütçeyi Mandzukic'e ayıracak ve Juventus'tan aldığı maaşı ödeyecek.