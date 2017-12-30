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Fenerbahçe Marko Grujic'le ilgileniyor

Fenerbahçe transfer dönemine şimdiden girdi. Sarı lacivertliler 6-8 numara oynayabilen 1.91 boyundaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'in kiralanması için menajerlerle görüşecek.

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Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek ve orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marko Grujic oldu.

Sarı lacivertlilerin Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan, fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 1.91'lik orta saha oyuncusunu kiralamak için menajerlerle görüşeceği öğrenildi. 

'Ada' temsilcisinin 21 yaşındaki Sırp futbolcu için 1 milyon Euro kiralama bedeli istediği belirtiliyor.

Mehmet Ekici'den sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamayan Aykut Kocaman'ın 6 ve 8 numara oynayabilen Grujic hakkında hem ofansif hem de defansif bir oyun karakteri olduğu için olumlu bir rapor verdiği öğrenildi.

(Fanatik)

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