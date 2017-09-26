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Fenerbahçe Martin Skrtel'i Akhisar Belediyespor maçına yetiştirmeye çalışıyor

Cuma günü oynanacak Akhisar Belediyespor maçı öncesi Fenerbahçe’de Martin Skrtel seferberliği ilan edildi.

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Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in Akhisar deplasmanına yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor.

Fenerbahçe'de Luis Neto'nun Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmesi ve cuma akşamı oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle Martin Skrtel'in durumu daha kritik hale geldi.

Kasığındaki ağrılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaçıran Slovak stoper için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

Skrtel ağrıları dinmesi halinde ilk 11'de forma giyecek. Skrtel yetişmezse Mehmet Topal ilk 11'de görev alacak.

Ntvspor

 

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