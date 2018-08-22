Fenerbahçe Michael Frey'i yarın İstanbul'a getiriyor

Habertürk'ün haberine göre İsviçre ekiplerinden FC Zurich'in 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey, yarın İstanbul'a geliyor.

Michael Frey, transferine izin vermeyen Zurich'e rest çekip antrenmanlara çıkmak istemeyince süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Cocu'nun çok istediği İsviçreli oyuncu için kulübü geçtiğimiz günlerde, "Fenerbahçe ile Frey konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak Fenerbahçe belirlediğimiz süre içinde bize kararını bildirmedi. Transfer dönemi kısa süre içinde biteceğinden bizim görüşmelere devam etmemiz mümkün görünmüyor" açıklaması yapmıştı.

Frey, geçtiğimiz sezon Zurich formasıyla 36 maçta 16 gol atarken 6 da asist yaptı.