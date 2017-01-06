Fenerbahçe, Milano'yu devirdi!
THY Euroleague'de Fenerbahçe ile EA7 Olimpia Milano karşılaştı.
THY Eurolaegue'nin 16. haftasında Fenerbahçe evinde EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Fenerbahçe salondan 86-79 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10. galibiyetini alırken, EA7 Olimpia Milano 12. mağlubiyetini aldı.
FENERBAHÇE 86-79 ARMANI MILANO
1.PERİYOT
Fenerbahçe-Armani Milano: 18-19
2.PERİYOT
Fenerbahçe-Armani Milano: 41-40
3.PERİYOT
Fenerbahçe-Armani Milano: 63-58
4.PERİYOT
Fenerbahçe-Armani Milano: 86-79
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