Fenerbahçe, Milano'yu devirdi!

Kar yağışı iptal getirdi THY iptal olan seferler

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve fırtına, uçak seferlerini etkiledi. THY iptal olan seferler listesi haberimizde bulunuyor. İstanbul’da etkili kar yağışı nedeniyle seferler yapılamıyor. THY ve diğer uçak şirketleri de seferlerini ardı ardına iptal ediyor. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iptal olan seferler listesini kontrol etmeden yola çıkmayı unutmayın.