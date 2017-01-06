Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Milano'yu devirdi!

THY Euroleague'de Fenerbahçe ile EA7 Olimpia Milano karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Eurolaegue'nin 16. haftasında Fenerbahçe evinde EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Fenerbahçe salondan 86-79 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10. galibiyetini alırken, EA7 Olimpia Milano 12. mağlubiyetini aldı.

FENERBAHÇE 86-79 ARMANI MILANO 

1.PERİYOT

Fenerbahçe-Armani Milano: 18-19

2.PERİYOT

Fenerbahçe-Armani Milano: 41-40

3.PERİYOT

Fenerbahçe-Armani Milano: 63-58

4.PERİYOT

Fenerbahçe-Armani Milano: 86-79

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Los Angeles Petersen Otomotiv Müzesi açıldı

Los Angeles Petersen Otomotiv Müzesi açıldı

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD'nin Florida eyaletindeki havaalanında silahlı saldırı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA