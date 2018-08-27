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Fenerbahçe, Moussa Sissoko transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Moussa Sissoko transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'nun transferinde sona geldi.
 
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Moussa Sissoko ve kulübü Tottenham ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanırken, transferin kısa süre içerisinde resmilik kazanması bekleniyor.
 
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko için bu yıl kiralık, gelecek yıl da 'zorunlu' satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğuna vurgu yapılmıştı.
 
Fransız orta saha oyuncusunun hafta arasında İstanbul'a gelip, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
 
TOULOUSE'DA PARLADI, EURO 2016'DA PATLADI
 
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.

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