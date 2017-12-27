Fenerbahçe Moutinho için geri sayıma başladı
Fenerbahçe, Monaco ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız Moutinho'yu renklerine bağlamak üzere...
Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Moutinho ile de ilgilendiği ortaya çıktı.
Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. 105 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçında 1 gol-5 asistle oynadı.
Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.