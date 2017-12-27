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Fenerbahçe Moutinho için geri sayıma başladı

Fenerbahçe, Monaco ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız Moutinho'yu renklerine bağlamak üzere...

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Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Moutinho ile de ilgilendiği ortaya çıktı.

Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. 105 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçında 1 gol-5 asistle oynadı.

Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist.

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