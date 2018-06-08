Fenerbahçe Nagatomo için İnter'le görüşüyor

Galatasaray'ın takımda kalması için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için ezeli rakip Fenerbahçe harekete geçti. Galatasaray, takıma sezonun ikinci yarısında büyük katkı sağlayan Yuto Nagatomo'nun transferi için harekete geçti. Japon futbolcunun bonservisini almak için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, İtalya'nın yolunu tuttu. Albayrak, Milano'da, İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüşürken Ausiloi, bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncu için 4 milyon euro talep etti.

Buna karşılık Albayrak ise 2 milyon euro vermeye hazır olduklarını bildirdi. İki takımın 3 milyon euro'ya el sıkışması beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ali Koç ile yeni bir sayfa açan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin de Nagatomo ile ilgilendiği ve görüşme için randevu talep ettiği ifade edildi. Albayrak, 31 yaşındaki başarılı futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için fiyat artıracak ve transferi bitirmeye çalışacak.

İTALYANLARA YARAYACAK

İnter küçük bir kazanç da olsa kulübün kasasına nakit olarak girecek her rakama evet demeye hazır. Nedeni ise FFP kuralları ile başı dertte olan İtalyan kulübün, UEFA'ya 40 milyon euro kazanç elde etme taahhüdü vermesi. Zamana karşı yarışan İnter'in bu yüzden Abdürrahim Albayrak'ı Milano'ya davet etti. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesi planları değiştirdi.

(Fotomaç)