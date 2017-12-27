Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Nantes'ta oynayan Lucas Lima için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı

Yaz transfer döneminde Fransa pazarına yoğunlaşan F.Bahçe, Nantes'in Brezilyalı sol beki Lucas Lima'yı İstanbul'a getirmek için harekete geçti. Teknik direktör Ranieri'nin onay vermediği Lima için sarı-lacivertliler 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz transfer döneminde Fransa pazarına yoğunlaşan F.Bahçe, Nantes'in Brezilyalı sol beki Lucas Lima'yı İstanbul'a getirmek için harekete geçti. Teknik direktör Ranieri'nin onay vermediği Lima için sarı-lacivertliler 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Aykut Kocaman'a sunacağı sol bek listesinin başında Nantes forması giyen Lucas Lima var.

Fransız basınının iddiasına göre; Nantes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Lima için temasa geçmeye hazırlanan F.Bahçe'nin önündeki tek engel Claudio Ranieri... Sol bek ve sol önde oynayabilen 26 yaşındaki Sambacı'nın Kocaman'ın istediği tarzda bir oyuncu olduğu aktarılan haberde, Ranieri'nin transfere onay vermediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Lima için 3 milyon euro gözden çıkardığını iddia eden gazete, Brezilyalı sol beke de yıllık 2.1 milyon euro teklif edeceğini yazdı. 

Antalya kampına yetişecek

Sarı-lacivertlilerin astronomik maaşla Lima'nın aklını çelmeyi başardığı vurgulanan haberde, transferin en geç ocak ayının ilk günlerinde noktalanacağı öne sürüldü. 

(Güneş)      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA