Fenerbahçe Nantes'ta oynayan Lucas Lima için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı

Yaz transfer döneminde Fransa pazarına yoğunlaşan F.Bahçe, Nantes'in Brezilyalı sol beki Lucas Lima'yı İstanbul'a getirmek için harekete geçti. Teknik direktör Ranieri'nin onay vermediği Lima için sarı-lacivertliler 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Aykut Kocaman'a sunacağı sol bek listesinin başında Nantes forması giyen Lucas Lima var.

Fransız basınının iddiasına göre; Nantes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Lima için temasa geçmeye hazırlanan F.Bahçe'nin önündeki tek engel Claudio Ranieri... Sol bek ve sol önde oynayabilen 26 yaşındaki Sambacı'nın Kocaman'ın istediği tarzda bir oyuncu olduğu aktarılan haberde, Ranieri'nin transfere onay vermediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Lima için 3 milyon euro gözden çıkardığını iddia eden gazete, Brezilyalı sol beke de yıllık 2.1 milyon euro teklif edeceğini yazdı.

Antalya kampına yetişecek

Sarı-lacivertlilerin astronomik maaşla Lima'nın aklını çelmeyi başardığı vurgulanan haberde, transferin en geç ocak ayının ilk günlerinde noktalanacağı öne sürüldü.

(Güneş)