Fenerbahçe, NCAA Kadınlar Basketbol Ligi sayı rekortmeni Kelsey Plum'u transfer etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağladığı Kelsey Plum ile kadrosunu güçlendirdiği bildirildi.

1,73 metre boyundaki oyun kurucunun, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kelsey Plum'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri hakkında bilgi verildiği açıklamada, 2013-2017 yıllarında Washington Huskies forması giyen Plum'un NCAA tarihinin bir sezonda en çok sayı üretme rekorunu (Bin 109) elinde bulundurduğu kaydedildi. Plum'un aynı zamanda geçen sezonki performansıyla NCAA kariyerinde toplamda 3 bin 527 sayıya ulaştığı ve ulaşılması güç bir rekora imza attığı vurgulandı.

22 yaşındaki basketbolcunun 912 serbest atış isabetiyle de bu alanda NCAA rekorunun sahibi olarak dikkati çektiği belirtildi.