Fenerbahçe Niasse'yi transfer etmek üzere

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferini son anda gerçekleştiremedi, ibre Fenerbahçe'ye döndü. Fener'in hedefindeki oyuncunun da, İngiltere Premier Ligi'nde Everton'da kadroya girmekte zorlanan ve Crystal Palace'ye transferi gerçekleşmeyen Oumar Niasse olduğu bildirildi.

Kiralama teklifi 2 milyon euro

Geçmişte Türkiye'de Akhisar forması giyen Niasse için kiralama formülünün devreye sokulduğu öğrenildi. Kanarya'nın, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve karşı tarafa teklifini ilettiği ifade edildi.