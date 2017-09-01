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Fenerbahçe Niasse'yi transfer etmek üzere

Everton'da Koeman'ın gözüne giremeyen Oumar Niasse, Fenerbahçe'ye kiralık olarak geliyor.

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Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferini son anda gerçekleştiremedi, ibre Fenerbahçe'ye döndü. Fener'in hedefindeki oyuncunun da, İngiltere Premier Ligi'nde Everton'da kadroya girmekte zorlanan ve Crystal Palace'ye transferi gerçekleşmeyen Oumar Niasse olduğu bildirildi.

Kiralama teklifi 2 milyon euro
 
Geçmişte Türkiye'de Akhisar forması giyen Niasse için kiralama formülünün devreye sokulduğu öğrenildi. Kanarya'nın, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve karşı tarafa teklifini ilettiği ifade edildi.

Koeman'ın gözüne giremedi

Yaz döneminde istediği teklifleri alamayan 27 yaşındaki forvetin de, Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı konuşuluyor. Everton'da teknik direktör Ronald Koeman'ın bir türlü gözüne giremeyen ve Wayne Rooney'nin takıma katılmasıyla oynama şansı iyice azalan Senegalli futbolcu, bu sezonki tek resmi maçını U23 Takımı'yla, Chelsea'nin U23 ekibine karşı oynamıştı.

(Fanatik)

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