Fenerbahçe Oğuzhan Özyakup'a imza attıracak

6 yıl önce Arsenal'den 500 bin euro'ya transfer edilen ve şu anda piyasa değerini 15 milyon euro'lara kadar çıkaran Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a resmi olarak imza atmaması kafaları karıştırmaya devam ediyor. Özellikle bu sezon bilindik performansının gerisinde kalan ve henüz golle tanışamayan yıldız futbolcunun siyah beyazlı takımdan ayrılacağı tahmin edilirken, Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos'un '5 Avrupa kulübü onunla ilgileniyor' açıklaması Beşiktaş yönetimini de telaşlandırmış durumda.



Ali Koç ile çok ciddi bir şekilde seçim yarışına giren Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'la resmi olarak sözleşme imzalamayan Oğuzhan Özyakup için devereye girdiği öğrenildi. Daha önce Van Persie transferinde Kees Vos'la bire bir muhatap olan Yıldırım'ın yıldız futbolcunun transferinde nabız yokladığı belirtilirken, Aziz Yıldırım'ın daha önce siyah beyazlı kulübe kaptırdığı Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Lens karşılığında Oğuzhan Özyakup misillemesini yapacağı ifade edildi.