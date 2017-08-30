Fenerbahçe Orellana için Valenica ile pazarlık masasında

Neto ile stoper sorununu çözen Fenerbahçe, şimdi de gol sıkıntısını gidermek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef; hem santrfor hem de sağ kanatta görev yapan Valencia'nın Şilili hücum oyuncusu Fabian Orellana... Yönetim, eski golcüsü Kezman'ın önerisiyle Anderlecht'in Polonyalı forveti Lukasz Teodorczyk ile de görüştü.

Portekizli defans oyuncusu Neto'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, gözünü hücum hattına çevirdi. Sarı lacivertliler, ilk hedef olarak Valencia'nın Şilili hücum oyuncusu Fabian Orellana'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 'santrfor ve sağ kanada ihtiyacım var' demesi üzerine, hem sağ kanat hem de santrforda görev yapabilmesi nedeniyle Orellana isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Yönetim bu oyuncuyu Valencia'dan kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GOLCÜ TAVSİYESİ ESKİ YILDIZDAN GELDİ

Kocaman'ın raporu sonrası santrfor için de sürpriz bir isim ortaya atıldı. F.Bahçe, eski Sırp golcüsü Mateja Kezman aracılığıyla Anderlecht'in Polonyalı golcüsü Lukasz Teodorczyk ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Kezman'ın bu ismi yönetime önerdiği, F.Bahçe yönetimiyle oyuncu için görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

(Sabah)