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Fenerbahçe Ospina'yı renklerine bağlıyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe 7 milyon euro karşılığında Ospina ile anlaşmaya vardı.

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Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ospina'nın yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.

Daily Express Gazetesi, Sarı- Lacivertli yöneticilerin 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal ile anlaştığını yazdı.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı kaleci ile uzun süredir görüştüğünü belirten gazete, Ospina'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin kalesini koruyacağını belirtti.

Fenerbahçe Yönetimi'ne yakın kaynaklar ise Ospina transferi için Sarı- Lacivertliler'in çalışmaların halen devam ettiğini vurguladılar.

Fenerbahçe'nin Ospina ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilirken gözler Volkan Demirel'e çevrildi. Ospina geldiği taktirde Volkan'ın ne yapacağı merak ediliyor.

Yıllardır her transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen kaleci Ospina ile Trabzonspor'un da ilgilendiği ortaya çıktı. Ancak İngiliz basınına göre Fener Kolombiyalı kaleci ile her konuda anlaştı.

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