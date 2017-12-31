Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan karşılığında Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı istiyor

Fenerbahçe'de gözden düşen Ozan Tufan'ın, devre arası transfer döneminde takasta kullanılması için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerin, Ozan karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de devre arasında gönderilecekler listesindeki Türk oyuncuların başını, Ozan Tufan'ın çektiği konuşuluyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sezon başında verdiği şansları bir türlü iyi kullanamayan Ozan Tufan'ın, Antalya'daki kamp kadrosuna da alınmayacağı konuşuluyor.
 
OZAN TUFAN İLE EMRE AKBABA TAKASI!
 
İspanya'dan Deportivo, Valencia ve Malaga gibi takımların takibinde olan Ozan'ın yerini iyi bir isimle doldurmak isteyen Kanarya, bir son dakika hamlesi yaparak Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kapısını çaldı. Alınan bilgiye göre Fenerbahçeli yöneticilerin, Alanya'nın kurmaylarıyla bir araya geldiği ve takas teklifinde bulunduğu vurgulandı. Buna göre Sarı-Lacivertliler'in, Ozan karşılığında Alanya'dan Emre Akbaba'yı istediği bildirildi.
 
Aytemiz Alanyaspor'un yetenekli ve gelecek vaadeden ismi Emre Akbaba ile Galatasaray ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği biliniyor.
 
AYKUT KOCAMAN DA ÇOK BEĞENİYOR! 
 
Bu sezon şu ana kadar 18 maçta 5 gol ve 5 asistle forvet arkası pozisyonundaki Emre'yi, Aykut Kocaman'ın çok beğendiği ifade edildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki hafta başında hızlanması beklenirken, Alanya cephesinin Emre için ekstra bir transfer ücretini de anlaşmanın içine sokmaya çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi: Biz bu terör örgütünü bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi: Biz bu terör örgütünü bitireceğiz

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA