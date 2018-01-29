Fenerbahçe Paletta ile flört halinde

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın stopere takviye istemesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda Neto ve Martin Skrtel sakatlıkları nedeniyle forma giyememiş ve Aykut Kocaman stoperde Mehmet Topal'a görev vermek zorunda kalmıştı. 1-1 berabere biten Trabzonspor maçı sonrası ‘Forvetten önce stoper’ önceliğimiz var diyen teknik direktör Aykut Kocaman’ın demecinden sonra İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

Çizme’nin ünlü gazetecilerinden Di Marzio’nun haber sitesinde, Fenerbahçe’nin Milan’ın stoperi Gabriel Paletta ile ilgilendiği yazıldı. Haberin detayında, Milan forması giyen ve sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun transfer olmaya müsait olduğu aktarıldı.

Milan’dan ayrılması gündemde olan Paletta’nın Fenerbahçe’ye ‘evet’ diyebileceği vurgulandı.

(Skorer)