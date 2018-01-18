Fenerbahçe Panathinaikos maç özeti Euroleague özetler

Fenerbahçe Panathinaikos maç özeti nefes kesen dakikalara sahne oldu. Temsilcimizin Euroleague özetleri sayfamızda bulunuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan rakibini 67-62 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12’nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6’ncı mağlubiyetini tattı. Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Anadolu Efes'i 110-79 mağlup etti.

EUROLEAGUE MAÇ ÖZETLERİ (18.HAFTA)

FENERBAHÇE ZAFERLE AYRILDI

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte toplamda 12, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2’nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.

3’üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47’lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12’nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6’ncı mağlubiyetini tattı.

ANADOLU EFES FARKLI YENİLDİ

Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Anadolu Efes'i 110-79 mağlup etti.



CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlamayı başardı ve 7-3'lük skoru yakaladı. CSKA Moskova, farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da 4:14 kala temsilcimiz skoru 20-18'e getirdi. Fakat ev sahibi, kısa sürede 11-0'lık seri yakalayarak 2:06 kala skoru 31-18 yaptı. Kalan bölümde de farkı koruyan Rus ekibi, ilk çeyreği 35-21 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakika geçilirken skoru 35-28'e getirdi. Fakat özellikle dış şutlarda etkili olan CSKA Moskova, tekrar farkı arttırmayı başardı. İlk 5 dakika 47-35 geçilirken ilk yarı da 58-46 sona erdi.



CSKA Moskova'da Nando De Colo ürettiği 13 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Will Clyburn de 11 sayı, 6 ribaunt ile ilk yarıyı tamamladı.



Temsilcimiz Anadolu Efes'te Zoran Dragic 11 sayıyla takımın ilk yarıdaki en skorer ismi olurken Brock Motum da 9 sayıyla oynadı.



Üçüncü çeyreğe CSKA Moskova özellikle Cory Hinggins'in sayılarıyla çok etkili başladı ve 5:34 kala 74-50 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde skor avantajını büyük ölçüde korumayı başaran ev sahibi ekip üçüncü periyodu 81-61 önde kapattı.



Son çeyrekte çok daha rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, iki takımın da daha az süre alan oyuncularının sahada olduğu bölümde farkı arttırmayı başardı ve karşılaşmadan 110-79 galip ayrıldı.