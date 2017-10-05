Fenerbahçe pazar günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.