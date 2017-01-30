Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Pereira'yı mumla arıyor!

Süper Lig'de 19. hafta maçını oynayan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki geçen sezonu adeta arattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerden yere vurulan ve 'kovularak' Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerle geçtiğimiz sezon 19. haftada 46 toplamış ve lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.

Advocaat yönetiminde 35 puan alabilen sarı lacivertliler, geçen sezona göre 6 gol fazla atmasına rağmen zirve yarışının çok gerisinde kaldı ve 4 gol de fazla yedi.

Pereira'lı dönemde 19 maçta 14 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybeden Kanarya, bu sezon aynı süreçte 10 defa kazandı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA