Fenerbahçe Pereira'yı mumla arıyor!

Yerden yere vurulan ve 'kovularak' Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerle geçtiğimiz sezon 19. haftada 46 toplamış ve lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.

Advocaat yönetiminde 35 puan alabilen sarı lacivertliler, geçen sezona göre 6 gol fazla atmasına rağmen zirve yarışının çok gerisinde kaldı ve 4 gol de fazla yedi.

Pereira'lı dönemde 19 maçta 14 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybeden Kanarya, bu sezon aynı süreçte 10 defa kazandı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.