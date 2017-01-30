Fenerbahçe Pereira'yı mumla arıyor!
Süper Lig'de 19. hafta maçını oynayan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki geçen sezonu adeta arattı.
Yerden yere vurulan ve 'kovularak' Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerle geçtiğimiz sezon 19. haftada 46 toplamış ve lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.
Advocaat yönetiminde 35 puan alabilen sarı lacivertliler, geçen sezona göre 6 gol fazla atmasına rağmen zirve yarışının çok gerisinde kaldı ve 4 gol de fazla yedi.
Pereira'lı dönemde 19 maçta 14 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybeden Kanarya, bu sezon aynı süreçte 10 defa kazandı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.