Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
- AA
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
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