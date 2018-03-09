Fenerbahçe Polonyalı golcü Teodorczyk için kolları sıvadı

Fenerbahçe asbaşkanları Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban dün Nyon’a gitti. İki yönetici, Finansal Fair-Play konusundaki son durumla ilgili sunum yaptı. Mosturoğlu ve Balaban, UEFA toplantısının ardından transfer çalışması için Belçika’ya geçti.

İkilinin gündeminde Anderlecht’in golcüsü Teodorczyk’un olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Mosturoğlu ve Balaban, golcü oyuncu Lukasz Teodorczyk için Anderlecht ile ön görüşme gerçekleştirdi. Polonyalı forvet, sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş, Giuliano transferinin kiralık yerine bonservisle yapılması nedeniyle Teodorczyk gündemden düşmüştü. Öncelik forvette Yönetim, şimdiden Anderlecht ve 26 yaşındaki forvetle el sıkışmak istiyor.

Haziranda yapılacak seçimi Aziz Yıldırım’ın kazanması halinde transfere resmiyet kazandırılacak. Fenerbahçe, sezon başında Soldado’ya imza attırmış, Janssen’i ise kiralamıştı. Soldado performansıyla beklentileri karşılayamazken, Janssen de sakatlığı nedeniyle 3 aydır forma giyemiyor. Bu nedenle transferde öncelik forvete verilmiş durumda.

(Fanatik)