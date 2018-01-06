Fenerbahçe, Portekizli yıldız Moutinho ile ilgileniyor

Joao Moutinho, Monaco’nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif sunmaması nedeniyle ara transfer döneminde ayrılık kararı aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kararı sonrası eski takımları Sporting ve Porto ile Fenerbahçe kolları sıvadı.

Yaklaşık 2 milyon Euro (9 milyon TL) bonservis bedeli bulunan 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en zor kararlarından birini verecek. Moutinho, ülkesine dönüp Porto ya da Sporting ile anlaşırsa, milli takım için daha fazla göz önünde olacak. Dünya Kupası’na gitme şansını artıracak.