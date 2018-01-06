Fenerbahçe, Portekizli yıldız Moutinho ile ilgileniyor
Portekizli yıldız Porto ya da Sporting’e giderse milli takım şansı artacak. Kariyerinin son büyük imzasını Fenerbahçe’ye atarsa, daha çok kazanacak! Moutinho karar vermekte zorlanıyor.
Joao Moutinho, Monaco’nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif sunmaması nedeniyle ara transfer döneminde ayrılık kararı aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kararı sonrası eski takımları Sporting ve Porto ile Fenerbahçe kolları sıvadı.
Yaklaşık 2 milyon Euro (9 milyon TL) bonservis bedeli bulunan 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en zor kararlarından birini verecek. Moutinho, ülkesine dönüp Porto ya da Sporting ile anlaşırsa, milli takım için daha fazla göz önünde olacak. Dünya Kupası’na gitme şansını artıracak.
Türkiye’de örnek çok!
Fenerbahçe’ye gelmis ahlinde ise son büyük imzasında daha fazla maddi kazanımı olacak. Quaresma ve Neto’nun yanı sıra daha önce Nani, Bruno Alves, Meireles gibi isimler Türkiye’ye geldikten sonra da milli formayı giymesi Sarı-Lacivertliler bu açıdan şanslı sayılabilir. Yine de Moutinho’nun karar verme konusunda aceleci davranmayacağı öğrenildi.
Fanatik
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