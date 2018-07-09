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Fenerbahçe Rafinha ve Marlon'u renklerine bağlamak üzere

Mina ve Alcacer transferi üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe, Rafinha ile Marlon'u bitirdi.

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Fenerbahçe yönetimi iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona ile yeniden temasa geçti. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, İspanyol kulübünün kiralık vermeyi planladığı oyuncuları masaya yatırdı. Daha sonra ise belirlenen isimler teknik direktör Phillip Cocu'ya sunuldu. Cocu, 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Rafinha'ya öncelikli olarak onay verirken, Brezilyalı stoper Marlon'a da olumlu baktığını belirtti. 

Comolli iki futbolcu için çalışmalara başladı. Rafinha geçen sezon devre arasında kiralık gittiği İnter'de 17 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı

(Fotomaç)

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