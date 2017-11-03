Fenerbahçe Rahman Baba, Kenedy ve Luke Shaw'un peşine düştü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, radikal bir karar aldı ve talebini yönetime iletti. Ara transfer döneminde ofansif orta saha elemanı almayı düşünen Fenerbahçe'de planlar değişti. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Aykut Kocaman, yönetimden bir sol bek transferi talep etti. Listede üç yabancı var, hepsi Ada'dan.

Sol bekte Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan istenen verimi alamayan Fenerbahçe'nin bu pozisyon için adayları arasında üç yıldız futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe'nin listesindeki iki aday Chelsea'den. Chelsea'de forma şansı bulamayan Abdul Rahman Baba ile birlikte Kenedy de sarı lacivertli ekibin kiralamaya sıcak baktığı isimler olarak belirtildi. Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklardan ötürü bir türlü istikrar sağlayamayan Luke Shaw da Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.