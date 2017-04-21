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Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunu aldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunu aldığını duyurdu.

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Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

2009 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile Düzce Valiliği arasında imzalanan protokolle, kamp tesisleri yapılması amacıyla 25 yıllığına kulübümüze devredilen ve 2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren, Fenerbahçe Spor Kulübü Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nin tapusu kulübümüzce  bedeli karşılığında satın alınmıştır.

Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nin tapusunun Fenerbahçe Spor Kulübüne kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine, teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nin  camiamıza, Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

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