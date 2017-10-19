Fenerbahçe Richmond Boakye'yi transfer etmek istiyor

Fenerbahçe bir yandan hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Gana basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ganalı golcü Richmond Boakye'nin peşinde.

Sarı-lacivertli gözlemcilerin, 24 yaşındaki Ganalı forveti Avrupa Ligi'nde oynanan Köln-Kızılyıldız maçında izlediği belirtildi. Boakye, Köln'ü 1-0 yendikleri maçta attığı şık golle göz doldurmuştu. Sarı lacivertliler stili ile Moussa Sow'a benzetilen Ganalı golcü için Ocak ayında nabız yoklayacak. Boakye'nin transferi halinde Fenerbahçe, takımda kanayan yara haline gelen Robin van Persie ile de yollarını ayıracak.

Öte yandan habere göre Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, Anderlecht, CSKA Moskova ile Chelsea'nin de ciddi olarak Richmond Boakye ile ilgilendiği ve Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna golcü katmak isteyen Kuzey Londra ekibinin 3 kişilik listesinde Ganalı futbolcunun da yer aldığı vurgulandı.

(Fotomaç)