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Fenerbahçe Robin van Persie ile görüşüp yolları ayırma konusunda fikir birliğine vardı

Robin van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Hollandalı yıldız futbolcu ve menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile karşılıklı yapılan görüşmede ayrılık konusunda fikir birliğine vardı.

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Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 2'si lig, 2'si Avrupa Elemeleri olmak üzere yalnızca 4 resmi maça çıkan Robin Van Persie ile yollar ayrılıyor.

Sakatlığı sebebiyle aylardır takımdan uzak kalan ve Aykut Kocaman'ın devre arası kamp kadrosuna dahil etmediği Hollandalı yıldızla ipler tamamen koptu.

Yönetim, Fenerbahçe'den yılda 4 Milyon 900 Bin Euro garanti ücret kazanan 34 yaşındaki futbolcunun kendisi ve menajeri ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık konusunda kesin olarak anlaşma sağladı.

Van Persie, Fenerbahçe'deki 6 aylık alacağı olan 2.45 milyon Euro'dan feragat ederek bonservisini aldı.

Böylece Fenerbahçeli taraftarların büyük hayal kırıklığı yaşadığı isim olan Van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri kısa süre içinde resmen sona erecek.

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