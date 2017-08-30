Fenerbahçe Robin van Persie ile yollarını kesin olarak ayırıyor

Sakat olduğu için Ankara'ya götürülmeyen Robin Van Persie'nin, Milli Takım kampındaki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı. Son olarak omuz bağlarındaki yırtık sebebiyle G.Birliği maçının kadrosuna alınmayan RvP'nin milli takım kampındaki görüntüleri şaşkınlık yaratmıştı.

VAN PERSİE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Hollandalı'nın idmanda attığı gollerden oluşan videonun pazarlama amaçlı servis edildiği öğrenilirken, Kanarya, zararına da olsa RvP'yi satmak istiyor

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN AYRILIK...

Gerek F.Bahçe gerekse de Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda hem fikir olurken, Hollandalı yıldız, mili arada Feyenoord yetkilileriyle transfer görüşmesi yapacak ve maaşında indirim yapmayı kabul ettiğini karşı tarafta iletecek.

RvP defterini artık kapatmak isteyen Kanarya ise şartlar ne olursa olsun zarar da edilse Van Persie'ye gelen teklifi kabul etmeyi planlıyor.