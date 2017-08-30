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Fenerbahçe Robin van Persie ile yollarını kesin olarak ayırıyor

Süper Lig'de sakatlık problemi yaşadığı için maç kadrosuna alınmayan Van Persie'nin Hollanda Milli Takımı'nda antrenmanlara katılması Fenerbahçe camiasını bir hayli kızdırmıştı.

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Sakat olduğu için Ankara'ya götürülmeyen Robin Van Persie'nin, Milli Takım kampındaki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı. Son olarak omuz bağlarındaki yırtık sebebiyle G.Birliği maçının kadrosuna alınmayan RvP'nin milli takım kampındaki görüntüleri şaşkınlık yaratmıştı.

VAN PERSİE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Hollandalı'nın idmanda attığı gollerden oluşan videonun pazarlama amaçlı servis edildiği öğrenilirken, Kanarya, zararına da olsa RvP'yi satmak istiyor 

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN AYRILIK...

Gerek F.Bahçe gerekse de Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda hem fikir olurken, Hollandalı yıldız, mili arada Feyenoord yetkilileriyle transfer görüşmesi yapacak ve maaşında indirim yapmayı kabul ettiğini karşı tarafta iletecek.

RvP defterini artık kapatmak isteyen Kanarya ise şartlar ne olursa olsun zarar da edilse Van Persie'ye gelen teklifi kabul etmeyi planlıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe'ye... 12 Temmuz 2015'te RvP'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptığında binlerce taraftar, havaalanına akın etmişti. "Dillere destan" bir törenle 4 yıllık sözleşmeye imza atan HollandalI için, güzel başlayan macera oldukça hüzünlü devam etti.

Önce Pereira ile yıldızı barışmadı, bitmek bilmeyen sakatlıklar yaşadı... Aykut Kocaman'ın gelişi, RvP için de bir umut ışığıydı fakat yine beklenen olmadı. F.Bahçe, bu sezon şu ana kadar 7 resmi maça çıkarken, HollandalI yıldız bunların sadece 3'üne 11 'de başladı.

(HT)

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